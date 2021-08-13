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Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

13.08.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Ovacık Mahallesi'nde 8 Ağustos'taki silahlı kavganın ardından kaçan B.S, Denizli Adalet Sarayı'na giderek avukatıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

Zanlı, buradaki ifade işleminin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.S'nin, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ailesi vasıtasıyla ikna edildiği öğrenildi.

Öte yandan, B.S, teslim olmaya giderken, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Görüntülerde, yanında bir kadın bulunan B.S, teslim olmaya gittiğine dair ifadeler kullanıyor.

Ovacık Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta B.S. ile R.K. arasında kavga çıkmıştı. B.S'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.K. ile kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Fatih Bozkaya (34) ve C.K. yaralanmıştı. Yaralılardan Bozkaya, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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