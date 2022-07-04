YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'deki terör operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Denizli'deki terör operasyonlarında 2 kişi yakalandı

04.07.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki terör operasyonlarında 2 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında bir adrese düzenlediği baskında örgüt içinde silah eğitimi aldığı belirtilen yabancı uyruklu Z.A'yı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kentteki diğer terör operasyonunda ise FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında aranan bir askeri personel, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de eşini barakaya kilitleyerek darbeden kişiye 5 yıl hapisDenizli'de eşini barakaya kilitleyerek darbeden kişiye 5 yıl hapis
Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybettiTrabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti
Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konulduSarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu
Anahtar Kelimeler:
Denizli örgüt

Denizli Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:14
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.