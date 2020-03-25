YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'deki trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'deki trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü öldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.03.2020 21:42 | Son Güncelleme

Denizli'deki trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole yuvarlanarak alev alan otomobilin sürücüsü öldü.

Cengiz Matpan'ın (37) kullandığı 20 FZ 616 plakalı otomobil, Akyar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Ters dönen otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Matpan, olay yerinde ambulans ekibinin yaptığı müdahale sonrası kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Anahtar Kelimeler:
İtfaiye Otomobil Trafik Kazası Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Sağlık Bakanı Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı:

Sağlık Bakanı Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı:

"Vefa Sosyal Destek Ekibi" gibi çalışan lokantacı, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor

"Vefa Sosyal Destek Ekibi" gibi çalışan lokantacı, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor

Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti

Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti

Denizli Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:43

Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Işıl Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Neva Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.