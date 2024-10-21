Denizli'deki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi yakınlarında H.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yola aniden dönüş yapmak isteyen 20 AJN 641 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada şarampole sürüklenen 20 AJN 641 plakalı otomobildeki sürücü, kızı ve eşi yaralandı.
Bu sırada Burdur'daki AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi dönüşünde aynı güzergahı kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önünde meydana gelen kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyi aracından inerek yaptı.
Yaralılara su ve gerekli malzemeleri ulaştıran Zeybekci, kazazedelerle ilgilenerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.