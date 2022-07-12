Denizli'den yapılan ihracat yılın ilk yarısında yüzde 18,5 arttı

DENİZLİ (AA) - Denizli'den yılın ilk 6 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artarak 2 milyar 534 milyon 462 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 milyar 138 milyon 604 bin dolarlık dış satım yapan Denizlili ihracatçılar, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 534 milyon 462 bin dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu dönem aralığında kent ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artış gösterdi.

Haziran ayında tekstil-konfeksiyon sektörü ihracatı yüzde 7,3 artışla 173 milyon dolar oldu. Elektrik-elektronik sektörü ihracatı ise yüzde 4,8 artışla 80,5 milyon dolara ulaştı.

Denizli'den İngiltere'ye 84 milyon dolarlık, ABD'ye 67 milyon dolarlık, Almanya'ya 45 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kentten yapılan konfeksiyon ürünleri ihracatı da yüzde 14 arttı.

Denizli'deki tekstil firmaları, yılın yarısında 78 milyon 248 bin dolarlık bornoz-sabahlık, 268 milyon 134 bin dolarlık havlu ve 121 milyon 691 bin dolarlık çarşaf ve nevresim ihraç etti.

- "İhracatımıza katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 5 milyar dolar olarak açıkladıkları 2022 yılı ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Memişoğlu, ihracatta yakaladıkları ivmeyi artırarak devam ettiklerini anlatarak, "Geçen yıllarda birçok kez ihracat rekorları kırmıştık. Bu yıl için 5 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. İlk 6 aylık rakamlara bakacak olursak Denizli ihracatı bu yıl 5 milyar doları rahatlıkla bulacak." dedi.

Salgının etkisini azaltmasının ardından çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İhracatımız hemen hemen bütün sektörlerde artmaya devam ediyor. Denizli ihracatı içinde tekstilin payı oldukça büyük. Denizli'den ilk 6 ayda 164 ülkeye ihracat yaptık. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 158 ülkeydi. Denizli'nin ülkemiz ihracatında renkli bir mozaiği var. Tüm sektörlerimizle, tüm dinamiklerimizle ihracatımıza katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.​​​​​​​"

