Denizlili Yörükler Azerbaycan’ın yanında

İki devlet bir milletiz

Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet tek millet olduğunun asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ceylan, “Bu gün, Türk Devlet yetkilileri tarafından Türkiye’nin Azerbaycan’ın haklı davasında her koşulda Azerbaycan’la birlikte olduğunun ifade edilmesini Türkiye olara şükranla karşıladık. Hepimiz, Can Azerbaycan’ın yanındayız ve vatan topraklarının işgaline son verilmesi için Ermenistan’ın saldırısına karşı meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan Ordusunun birer askeri olarak ön cebhede görev almaya talibiz ve Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır! Can gardaşım Azerbaycan yalnız değildir. iki devlet bir milletiz” diye konuştu.