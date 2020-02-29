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Denizli’nin ocak ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli’nin Ocak ayı ihracatı 240 milyon 68 bin dolar, ithalatı ise 114 milyon 868 bin dolar olarak gerçekleşti.
Konu ile ilgili TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli’nin ihracatı 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 artarak 240 milyon 68 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,4 azalarak 114 milyon 868 bin dolar olarak gerçekleşti.
Ocak ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldı. Kentte, 2020 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 29 milyon 964 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 23 milyon 437 bin dolar ile Almanya ve 18 milyon 23 bin dolar ile İtalya izledi.
Kentte ocak ayında en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 20 milyon 304 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 19 milyon 67 bin dolar ile Kazakistan ve 11 milyon 863 bin dolar ile Şili izledi.
En fazla ihracatı yapılan fasıl ‘dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar’ oldu.

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