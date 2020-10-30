Denizli’nin Seyir Tepesi Şehir Ormanı kapılarını açıyor

Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu dev projenin vatandaşların kullanımıma başlandığını ifade ederek, “Burada herkes kendi ilgi alanına göre mutlaka bir şey bulacaktır. Tüm halkımızı Seyir Tepesi’ne bekliyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımına başlanan Seyir Tepesi, halkın kullanımına açılıyor. Türkiye’nin En Büyük Tematik Şehir Ormanı özelliğine sahip Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan 405 bin metrekarelik alanda yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılan 1550 projenin en büyüğü olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı, 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle vatandaşların kullanımına açılıyor.Pamukkale Belediyesi’nin hizmete sunduğu Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bir çok bölüm yer alıyor. Macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline, kay kay parkuru ve 300 kişilik amfinin yanı sıra çocuk oyun alanlarının da yer aldığı bu dev tesiste, 96 adet çadır kurulabilen alan ile 30 adet piknik platformu bulunuyor. El sanatları sergi ve satış alanın da yer aldığı Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda 10 adet horoz kümesi, Türk tarihi ve Denizli’de yaşanmış olayları anlatan bilgilerin yer aldığı Turan Yolu ve muhteşem Denizli manzarasına karşı 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek Seyir Salıncağı da sizleri bekliyor.

Seyr-Et Restoranı da vatandaşlara hizmet verecek

3 farklı noktada yer alan kafeteryanın yanı sıra Seyr-Et Restoranı da vatandaşlara hizmet verecek. Komplekste toplamda 600 araçlık otopark bulunuyor. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, 31 Ekim 2020 günü itibariyle halkın kullanımına açılacak.