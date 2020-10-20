YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor 3 puanla tanıştı

Denizlispor 3 puanla tanıştı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.10.2020 12:55 | Son Güncelleme

Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe deplasmanından 5-1’lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Denizlispor, 5.

Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe deplasmanından 5-1’lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Denizlispor, 5. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek galibiyetle tanıştı.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor 5. haftada Gençlerbirliği’ni yenerek moral buldu. Süper Lig’in geri kalan haftasında evinde Trabzonspor ve Konyaspor’u ağırlayarak her iki maçta da 1’er puan alan Denizlispor, deplasmanda Göztepe ve Antalyaspor’a yenilerek puan kaybetti. Lig’de 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Denizlispor puanını 5’e çıkararak 16. sıraya yükseldi. Son golünü geçen sezon Gençlerbirliği’ne atan Hugo Rodallega bu sezonda ilk golünü yine Gençlerbirliği’ne atarak golle tanıştı. Yeşil Siyahlı ekibin Sırp savunma oyuncusu Neven Subotıc ise Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Gençlerbirliği’ne karşı attı.
Önümüzdeki hafta evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Denizlispor, Gençlerbirliği galibiyetiyle beraber maç öncesi moral buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Keleş ailesinin acı günü
Keleş ailesinin acı günü
Kastamonu'da evin duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
Kastamonu'da evin duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Talas’ta aile içi mutluluğa destek
Talas’ta aile içi mutluluğa destek
Bitlis’te ‘İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’ yapıldı
Bitlis’te ‘İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Denizli Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:10
Öğle
12:53
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:43

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Esin Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.