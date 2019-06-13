SPOR

Denizlispor, Adam Stachowiak ile sözleşme uzattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.06.2019 21:53 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 9 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Denizlispor, Adam Stachowiak ile sözleşme uzattı

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, tesislerde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, takımın iskeletini koruyup yola devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda Polonyalı kaleci Stachowiak'ın sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını belirten Çetin, "Yarın 1 ya da 2 imzamız daha olacak. Önümüzdeki haftalarda bu imzalar sürecek. Yani biz ilk kampa kadar transferlerin yüzde 75'ini tamamlamaya çalışacağız. Şu anda her şey planladığımız doğrultuda gidiyor. Ismail Aissati ile görüşmelerimiz sürüyor. Herkes onu istiyor. Verebileceğimiz para belli. Daha fazlasını verecek gücümüz yok. Aissati bizim ve şehrin kardeşi gibi oldu. İnşallah kendisi doğru kararı verir ve hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Stachowiak ise Denizlispor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah Süper Lig'de de başarılı sonuçlara imza atarız." diye konuştu.

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denizlispor Adam Stachowiak

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