Denizlispor-Alanyaspor: 1-0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor ile lider Aytemiz Alanyaspor karşılaştı.
Denizli'deki karşılaşmayı evsahibi ekip 1-0 kazandı.
Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti.
Evsahibi ekipte Radoslaw Murawski, 71'de çift sarı karttan atıldı.
Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon, rahatsızlığı nedeniyle maçtan önce kadrodan çıkartıldı.
Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk lig maçını kazanan Yukatel Denizlispor, puanını 9'a yükseltti.
Ege ekibi aynı zamanda ligde 6 maç (5 yenilgi, 1 beraberlik) sonra galip geldi.
Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet alan teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki lider Aytemiz Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.
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