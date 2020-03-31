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Denizlispor Barrow'u sildi

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 31.03.2020 15:59 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Başkanı Ali Çetin, koronavirüs nedeniyle habersiz ülkesine giden Modou Barrow hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Denizlispor Barrow'u sildi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, koronavirüs salgını yüzünden yönetime haber vermeden ülkesi Gambiya'ya giden Modou Barrow'a sert tepki gösterdi.

Oyuncunun ikinci kez izinsiz takımdan ayrıldığını ifade eden Başkan Çetin, "Barrow dönse dahi artık bu takımda forma giyemez. Onu affetmeyeceğiz" diye konuştu.

Barrow’un 11 gün önce gittiğini açıklayan Çetin, "Barrow'a ulaşamadık ve görüşemedik. İzinsizce ülkesine kaçmış. Menajeriyle temas kurduk. Ailevi sorunlarının olduğunu söyledi. Kendisiyle daha önce de böyle sorunlar yaşadık. Futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçına çıkmadı. Biz yapıcı davranıp kendisi ile yolumuza devam etmiştik. Gereken disiplin cezalarını uygulayacağız. Geri gelse de artık oynatmak istemiyoruz" dedi.

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Denizlispor Modou Barrow

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