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Denizlispor'da gündem Emmanuel Emenike

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeli-siyahlıların şu an boşta olan golcü Emmanuel Emenike ile görüştüğü iddia edildi.

Transfer bombası patladı!

Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu. Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu.

Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu. Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu.

1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu.

Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu.

Ardından Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Rusya'da Spartak Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi.

Ardından Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Rusya'da Spartak Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi.

Fenerbahçe'de 2013-14'te şampiyonluk yaşayan Emenike, o sezondan sonra düşüşe geçti. West Ham United, Al Alin ve Olympiakos'ta da görev yapan Emenike, bu sezon ise takım bulamadı. Başkan yardımcısı Taner Atilla, en iyi takviyeleri yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'de 2013-14'te şampiyonluk yaşayan Emenike, o sezondan sonra düşüşe geçti. West Ham United, Al Alin ve Olympiakos'ta da görev yapan Emenike, bu sezon ise takım bulamadı. Başkan yardımcısı Taner Atilla, en iyi takviyeleri yapacaklarını söyledi.

Belirledikleri futbolcularla görüşme halinde olduklarını açıklayan Atilla, "Gereken çalışmaları yapıyoruz.

Belirledikleri futbolcularla görüşme halinde olduklarını açıklayan Atilla, "Gereken çalışmaları yapıyoruz.

İkinci yarıda daha güçlü bir kadroyla sevenlerimizin karşısına çıkacağız" cümlelerini kullandı. (DHA)

İkinci yarıda daha güçlü bir kadroyla sevenlerimizin karşısına çıkacağız" cümlelerini kullandı. (DHA)
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Fenerbahçe emenike Spor Toto 1. Lig denizlispor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne bomba ama! El bombası. Elde patlayan cinsinden.
Aziz Yıldırım bununla birlikte karıştığı şike olayından dolayı olayın daha fazla deşifre olmasını önlemek için Emenike'yi yurt dışına çıkardı.. sonra yüksek maliyetle geri aldı demek ki gönderirken geri alma sözü verdi.. Bu kadar pisliğe bulaşmış bir oyuncudan hayır gelmez hele çok sevdiğim Denizlispor'a.. Sakın ha sakın!
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