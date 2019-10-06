SPOR

Denizlispor'da İldiz görüşme odasına! Yollar ayrılabilir

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in geleceği tartışılmaya başlandı.

Alınan ağır yenilgi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden İldiz'e sert eleştiriler yöneltirken, yönetimin deneyimli teknik adamla milli arada toplantı yapacağı kaydedildi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Yücel İldiz konusunda önemli açıklamarda bulunarak ayrılık sinyalleri verdi. Şu an Yücel İldiz’in görevinin başında olduğunu ancak ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini belirten Fırat, “Henüz Denizli’ye dönüp durum değerlendirmesi yapmadık. Elbette ki gereken toplantıları yapacağız. Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak" diye konuştu. (DHA)

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!
'Kazanmaya ihtiyacımız vardı''Kazanmaya ihtiyacımız vardı'
Yok artık Jahovic!Yok artık Jahovic!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Denizlispor yücel ildiz Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Fatih Terim fena patladı! ''Ceza almayanlar konuşsun''

Fatih Terim fena patladı! ''Ceza almayanlar konuşsun''

Yıldız isimden Fatih Terim'e şok tepki!

Yıldız isimden Fatih Terim'e şok tepki!

Ankara'da maçı karıştıran iki pozisyon! Kırmızı kart ve penaltı

Ankara'da maçı karıştıran iki pozisyon! Kırmızı kart ve penaltı

Aslan kayıplarda! G.Saray, Gençlerbirliği'ni geçemedi

Aslan kayıplarda! G.Saray, Gençlerbirliği'ni geçemedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor'da İldiz görüşme odasına! Yollar ayrılabilir

Süper Lig'de ilk hoca ayrılığı yaşanabilir

Sergen Yalçın: Kazanmaya ihtiyacımız vardı

'Kazanmaya ihtiyacımız vardı'

Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor

Yok artık Jahovic!

Adil Gevrek futbol köyü projesinin detaylarını açıkladı

Malatyaspor'dan altyapı hamlesi

Adis Jahovic: Sahaya karakterlerimizi koyma zamanı geldi

Jahovic Robin Yalçın 3 puana inanıyor

Yeni Malatyasporlu futbolcular 3 puana odaklandı

Yeni Malatya 3 puana odaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.