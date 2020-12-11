Denizlispor’da Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Oğuz Yılmaz, devre arasında alınan karardan dolayı Fenerbahçe maçındaoyundan alınmıştı.

Yeşil siyahlı futbolcu alınan karara sinirlenerek profesyonellik dışında hareketlerde bulundu ve el kemiğini kırdı. Denizlispor Kulübü tarafından ise tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 takımı ile çalışacağı ve bugün itibariyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

OĞUZ YILMAZ SÜRESİZ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILDI

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada ise şöyle:

"Fenerbahçe karşılaşmasında devre arasında teknik ekibimizin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcumuz Oğuz Yılmaz, bu karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunmuş ve sonucunda el kemiğini kırmıştır. Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 takımımız ile birlikte çalışmalarına devam edecektir."





