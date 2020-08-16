Denizlispor'da Oscar Estupinan elden kaçıyor

Yeni Malatyaspor'un Denizli'ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega'yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı Oscar Estupinan'ın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Denizlispor da Estupinan'ın bonservisini almanın yollarını arıyor. Yeşil siyahlılar, Estupinan'la birlikte yine Vitoria Guimares'ten stoper Pedro Henrique'yi de radarına aldı.
Denizlispor'la kiralık sözleşmesi biten Beşiktaşlı Sedat Şahintürk ise Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin işbaşı yaptığı Denizli, transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor.
(DHA)
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