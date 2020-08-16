SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor'da Oscar Estupinan elden kaçıyor

Denizlispor'da Oscar Estupinan elden kaçıyor

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 16.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da geçen sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimares'ten kiralanıp attığı 7 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor'un radarında.

Denizlispor'da Oscar Estupinan elden kaçıyor

Yeni Malatyaspor'un Denizli'ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega'yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı Oscar Estupinan'ın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Denizlispor da Estupinan'ın bonservisini almanın yollarını arıyor. Yeşil siyahlılar, Estupinan'la birlikte yine Vitoria Guimares'ten stoper Pedro Henrique'yi de radarına aldı.

Denizlispor'la kiralık sözleşmesi biten Beşiktaşlı Sedat Şahintürk ise Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin işbaşı yaptığı Denizli, transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Denizlispor'da Prosinecki dönemiDenizlispor'da Prosinecki dönemi
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Radamel Falcao MLS yolcusu
Radamel Falcao MLS yolcusu
Sivasspor'da transfer
Sivasspor'da transfer
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Bernard Mensah transferi bitti
Bernard Mensah transferi bitti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizlispor'a sürpriz isim
Denizlispor'a sürpriz isim
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı
Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Denizlispor'da Oscar Estupinan elden kaçıyor
Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor
Denizlispor, Prosinecki ile sözleşme imzaladı
Denizlispor'da Prosinecki dönemi
Denizlispor, Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Denizlispor, Cenk Gönen'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu
Denizlispor, Robert Prosinecki ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
Robert Prosinecki Denizlispor'da
Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı
Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.