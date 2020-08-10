Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Recep Niyaz’la 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan ve sportif direktör Burak Özsaraç’la bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar yeşil-siyahlı yapan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz’la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Muslera'dan ayrılık açıklaması
Galatasaraylı oyuncular sağlık kontrolünde
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Başkan Açıkladı: Mensah için anlaştığımız kulüp...
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
Erol Bulut'un transfer listesi belli oldu
Nagatomo ve Mehmet Ekici aynı takımda buluşuyor
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Transfer resmen açıklandı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum