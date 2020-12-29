SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor’da Varela 3 hafta yok

Denizlispor’da Varela 3 hafta yok

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 29.12.2020 18:37 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 16. haftasında DG Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı atlatan Sagal, takımla çalışmalara başlarken, adalesinde yırtık tespit edilen Varela ise 3 hafta sahalardan uzak olacak.

Denizlispor’da Varela 3 hafta yok

Süper Lig’in 15. haftasında oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından 1 gün izin yapan yeşil-siyahlı ekip, 2 Ocak Cumartesi günü DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Saat 16.00’da Haluk Ulusoy Tesisleri’nde dinamik ısınma hareketleri ile başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve pas oyunuyla devam etti.

Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Tedavisi sona eren Sagal takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavileri devam eden Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Cenk Gönen fizyoterapistleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası sol ön üst adalesinde küçük çaplı yırtık tespit edilen Varela’nın ise 3 hafta boyunca takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Ayrıca, Y. Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Denizlispor, Erzurum deplasmanında iki golle kazandıDenizlispor, Erzurum deplasmanında iki golle kazandı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu
Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi
Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
Anlaşma tamam! G.Saray'ı seçti...
Anlaşma tamam! G.Saray'ı seçti...
Dünya devi ayrılığı resmen açıkladı
Dünya devi ayrılığı resmen açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor’da Varela 3 hafta yok
Denizlispor’da Varela 3 hafta yok
Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile 3'te 3 peşinde
Denizlispor 3'te 3 peşinde
Denizlispor düşme hattından çıktı
Denizlispor düşme hattından çıktı
BB Erzurumspor-Denizlispor: 1-2 (Maç sonucu)
Denizlispor, Erzurum deplasmanında iki golle kazandı
Yalçın Koşukavak sağlık kontrolünden geçti
Denizlispor'da sağlık kontrolü
Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak ilk antrenmanına çıktı
Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak ilk antrenmanına çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.