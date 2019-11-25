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Denizlispor’dan Zeki Yavru açıklaması

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadele sakatlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Denizlisporlu Zeki Yavru’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizlispor’dan Zeki Yavru açıklaması

Süper Lig’in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürülmüştü.

"BİRKAÇ GÜN EVİNDE DİNLENECEK"

Yavru’nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, “Rizespor maçında müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Zeki Yavru hastaneden taburcu oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilen futbolcumuz birkaç gün evinde dinlenecek sonrasında takımımızla çalışmalara başlayacak” ifadelerine yer verildi.

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zeki yavru Denizlispor Çaykur Rizespor

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