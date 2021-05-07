Denizlispor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, 40. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor müsabakasında, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen yeşil-siyahlı ekip, 40. haftaya 28 puanla 21. ve son sırada girdi.

Yukatel Denizlispor, ligde 10 maçtır, deplasmanda 11 müsabakadır kazanamıyor.

Atakaş Hatayspor da son 3 hafta öncesinde 57 puan ve averajla 7. durumda yer alıyor.



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