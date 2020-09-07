Denizlispor Enzo Roco'ya talip oldu

Şilili stopere teklifini ileten yeşil-siyahlıların oyuncudan haber beklediği bildirildi. Roco'nun Türkiye'de mutlu olduğu ve Denizlispor'a gelebileceği bildirildi.
Futbola Catolica alt yapısında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Elche, O'Higgins, Espanyol, Cruz Azul ve Beşiktaş formalarını giydi. Siyah-beyazlılara 2018-2019'da transfer olan Roco ilk sezonunda 10 resmi maça çıktı. Şilili oyuncu geçen sezon ise Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 17 karşılaşmada oynadı. Roco, ülkesinin milli takımından Denizlisporlu Sagal'la da takım arkadaşı.
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