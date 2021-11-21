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Denizlispor evinde geri döndü!

21.11.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Altaş Denizlispor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor evinde geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Altaş Denizlispor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, ilk yarı 1-0 geriye düşen Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Keçiörengücü'nün golü 24. dakikada Hamza Gür kaydetti. Denizlispor'a galibiyeti getiren goller ise 63. dakikada Okan Derici ve 85. dakikadada Hakan Çinemre'den geldi.

İki maçtır kazanamayan Denizlispor, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi ve 14 puanla 12. sıraya yükseldi. Geçen hafta Başkent derbisinde Gençlerbirliği'nin yenen Ankara Keçiörengücü ise bu mağlubiyetin ardından 10 puanla 17. sırada yer aldı.

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