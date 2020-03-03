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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı.

Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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