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Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

19.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Süper Toto Süper Lig’in 26.

Süper Toto Süper Lig’in 26. haftasında Yukatel Denizlispor, kendi evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Süper Lig’in 26. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5’e 2 top kapma çalıştı. Antrenman taktik çalışmalar ile sona ererken yeşil siyahlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Tedavisi devam eden Özgür Çek’in yanı sıra ağrıları bulunan Mathieu Dossevi ve Veton Tusha fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışırken, yarın oynanacak olan karşılaşmada forma giymeyeceği belirtildi. Karşılaşma öncesi Covid-19 testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi günü, Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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