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Denizlispor kadrosunu güçlendirmek istiyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.12.2020 16:08 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor Teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın bundan sonraki her maçının kritik olduğunu belirterek, kadro eksiklerinin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Denizlispor kadrosunu güçlendirmek istiyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Koşukavak, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor için her maçın kritik olduğunu, zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacaklarını kaydetti.

Kadronun sakatlıklar nedeniyle dar olmasından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını, yönetim kurulunun konuyla ilgili çalışma yaptığını dile getiren Koşukavak, "Çok acil bir şeyler yapmamız gerekiyor ki sahaya çıktığımız kadronun gücü olsun. Yönetimle ilgilendiğimiz oyuncular için koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Çok acil ihtiyaçlarımız var. Sayı olarak net bir şey söyleyemem. Ama elinize kağıt kalem aldığınızda sayıyı bulursunuz" diye konuştu.

Üç günde bir maç oynadıklarını, oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissettiklerini anlatan Koşukavak, takımın performansıyla ilgili soru üzerine, "Bazen galibiyetler oyalayıcı bir aldatmaca olabilir. Bu bir süreç, istikrar önemli. Galibiyetleri sürdürebilirseniz kıymeti var, sürdüremediğiniz sürece çok anlam ifade etmez. Bu ligde 4 tane 12 puanlı takım var, 4 takım küme düşecek. İşin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Bir iki galibiyet bir şey değiştirmiyor, sadece yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

RECEP NİYAZ: TAKIM OLMAYA BAŞLADIK

Yeşil-siyahlı oyuncu Recep Niyaz ise son üç haftadır iyi savunma yapan bir ekip olduklarını, birlikte hareket etmeye başladıklarını belirterek, Sivasspor maçına odaklandıklarını söyledi.

"Bulunduğumuz sıra ve ligin konumu itibarıyla artık her maç bizim için çok daha önemli" diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Artık lig öyle bir hale geldi ki herkes herkesi çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Yeter ki o gün o sahada herkes elinden geldiği kadar mücadeleyi versin. Ben de oradan puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Takım olmaya, birlikte hareket etmeye başladık. Bunun da meyvelerini yavaş yavaş aldık, almaya da devam edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Koşukavak'ın göreve gelmesinin ardından takımda yaşanan değişikliklere ilişkin görüşleri de sorulan Recep Niyaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu tarz değişikliklerde hoca bir de takımın hakikaten kalbine dokunabiliyorsa bu çok daha pozitif anlamda bir enerjiye dönüşüyor. İhtiyacımız olan birlikteliği Yalçın hoca sağladı. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Zaten iyi bir takımdık, iyi oyunculara sahiptik. Evet yeri geliyor sakatlardan dolayı kısıtlı bir takım haline geliyoruz ama ihtiyacımız olan o birlikteliği yeni ekiple beraber sağladık. Lig ilerledikçe yukarılara doğru çıkacağımıza inanıyorum."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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