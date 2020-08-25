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Denizlispor olağanüstü kongreye gidiyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.08.2020 22:37 | Son Güncelleme

Denizlispor Kulübü Derneği, olağanüstü toplantı kararı aldı.Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı kararı alan yeşil-siyahlı takım, 2019 yılı değerlendirmesi yapacağını ve ardından yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi konusunda karar alındı.

Denizlispor olağanüstü kongreye gidiyor

Denizlispor Kulübü Derneği, olağanüstü toplantı kararı aldı.
Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı kararı alan yeşil-siyahlı takım, 2019 yılı değerlendirmesi yapacağını ve ardından yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi konusunda karar alındı. Denizlispor, 10 Eylül 2020 Perşembe günü toplantı yapılması için karar alındığını belirtti.
Yeşil-siyahlı takımda 2020-2021 sezonu için transfer çalışmaları, hazırlıklar ve antrenman çalışmaları devam ederken, Denizlispor Kulübü Derneği, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için karar aldı. Toplantı 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 20.00’de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. Gündeme göre yapılması planan toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 18 Eylül 2020 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildiği açıkladı.

Denizlispor Yönetimi tarafından yapılan gündem açıklamasında, “Açılış konuşmasının ardından divan heyeti seçimi olacağını ve 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ile 2 Katip seçileceğini belirtti. Kulüp başkanının açılış konuşması ve konuşmacılara söz verilmesi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları, 01 Ocak 2020 ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arası geçici Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları, Denetim Kurulu raporları, raporların ayrı ayrı görüşülmesi, bütün raporların ayrı ayrı ibrası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) için delegelerin tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) için delegelerin tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Kulübe ait veya Kulübe kazandırılması düşünülen veyahut kiralanmış bulunan gayrimenkul, menkul, nakil vasıtaları, tesis yerlerinin alınması ve satılması ile kiralanması, teminat alınması, teminat verilmesi, bu konuda sözleşme yapılması, sözleşme yenilenmesi, revize edilmesi ve borçlanma konusunda yeni Yönetim kuruluna yetki verilmesi, şirketleşme ve Kulüp isim hakkının kiraya verilmesi konusunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, adayların tanıtımı ve divana kayıtlanmaları, Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi ( 1 Başkan, 14 Asıl, 8 Yedek Üye ),Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye ), Yeni Sicil Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye ) ve Yeni Disiplin Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye ), dilek ve temenniler ardından kapanıştır” denildi.

Denizlispor olağanüstü kongreye gidiyor

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