Denizlispor, Prosinecki ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, anlaşmayla yeni bir döneme adım attıklarını belirtti.

Çetin, "Artık acemilik dönemi bitti. İnşallah biraz daha tecrübe kazanarak bu yılı stressiz ve sıkıntısız, hayal ettiğimiz yerlerde bitirmek için mücadelemiz devam edecek. Dünyaya yüz yılda bir gelen bela, şehrimizi ve kulübümüzü de etkiledi. Çok şükür şehre stres yaşatsak da ligde alnımızın akıyla kalmasını bildik." dedi.

Hocanın, futbol ve teknik direktörlük hayatında kendisini kanıtlayarak çok iyi yerlere geldiğini ifade eden Çetin, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar mücadeleyle iyi bir yere gelmiş sayın hocamla da 2020-2021 sezonunu Allah nasip ederse devam etmeyi düşünüyoruz. Bizi tercih etmesiyle birlikte birçok başarıya imza atacağımıza hiç şüphemiz yok. İnşallah yeni sezonda kente ve taraftarlarımıza iyi bir futbol izleteceğimizi düşünüyoruz."