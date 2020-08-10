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Denizlispor, Robert Prosinecki ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 10.08.2020 21:03 | Son Güncelleme

Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Denizlispor, Robert Prosinecki ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Robert Prosenicki ile ön protokol imzalamış olup, resmi imza töreni cuma günü tesislerimizde gerçekleştirilecektir" denildi.

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