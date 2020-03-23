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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım Türkiye'm lütfen evinde kal. Sevgili Denizliler Allah rızası için evinizde kalın. Bu bir grip virüsü değil. Bu öldürücü bir salgın. Ve dolayısıyla hepiniz birer doktor gibi, hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın. Allah rızası için ve lütfen kalın. Çünkü ülke, vatan ve bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. Birbirinizle kaldığınızda da sevgiyle ve aşkla bakın." mesajını verdi.

- 65 yaş üstü taraftarlar ücretsiz maç izleyecek

Bu arada Yukatel Denizlispor, sahasında yapacağı ilk seyircili maçta 65 yaş üstü vatandaşlardan ücret alınmayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eli öpülesi, 65 yaş üstü değerli büyüklerimiz; bugünlerde öncelikle kendi sağlığınız için evde kalmalı, devletimizin sizleri korumak amaçlı almış olduğu karara uymalısınız. Bugünlerde evde çok sıkıldığınızı biliyor ve ilk seyircili maçımızda sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. 65 yaş üstü siz değerli taraftarlarımızın biletlerini ücretsiz yükleyeceğimiz, stadyumda sizlere sıkı sıkı sarılarak hasret gidereceğimiz ilk seyircili maçımızı sabırsızlıkla bekliyor, o zamana kadar kendinize çok iyi bakmanızı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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"evde kal" koronavirüs Yukatel Denizlispor

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