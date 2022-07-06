YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, fikstürü değerlendirdi:

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, fikstürü değerlendirdi:

06.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"38 haftalık uzun lig maratonunda 36 maç yapacağız ve tüm rakiplerle karşılaşacağız. O yüzden benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. En iyi fikstür, kazandığın fikstürdür"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, fikstürü değerlendirdi:

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, dün gerçekleştirilen fikstür çekimine ilişkin, "Benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. En iyi fikstür, kazandığın fikstürdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, ligin başlama tarihinin bir hafta ertelenmesinin daha fazla çalışma imkanı sunduğunu ifade etti.

Sezon hazırlıklarına en erken başlayan takımlardan olduklarını vurgulayan Mesut Bakkal, "Topbaşı yaptığımız günden bu yana günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ligin ilk maçına kadar mümkün olduğunca en hazır duruma gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakkal, geçen sezonki kadroyu büyük ölçüde koruduklarını hatırlatarak, bu anlamda uyum sorunu yaşamayacak takımlardan biri olduklarını aktardı.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu fikstür çekimini değerlendiren Bakkal, şunları kaydetti:

"38 haftalık uzun lig maratonunda 36 maç yapacağız ve tüm rakiplerle karşılaşacağız. O yüzden benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. En iyi fikstür, kazandığın fikstürdür. Bu oyuncu topluluğu, geride kalan ligin son 15 maçında 30 puan toplama başarısı gösterdi. Bu başarılı grafiği sürdürmememiz için hiçbir neden yok. Çok çalışıp, doğru planlamayla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Rakip ayırmak, güçlü veya zayıf rakip gibi bir ayrım yapmak benim düşüncelerimde hiç yer almadı. Biz doğru işler yaptığımız sürece, hangi takımla hangi hafta oynayacağımızın hiçbir önemi yok. Yeni sezonun kazasız belasız, centilmence geçmesini, ülke futbolumuzun gelişmesine de katkı sağlamasını diliyorum."

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, fikstürü değerlendirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de eşini barakaya kilitleyerek darbeden kişiye 5 yıl hapisDenizli'de eşini barakaya kilitleyerek darbeden kişiye 5 yıl hapis
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiMersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüÇaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor

Denizli Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:14
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.