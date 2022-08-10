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Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezona galibiyetle başlamak istiyor

10.08.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezona galibiyetle başlamak istiyor

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligin ilk maçını kazanmak istediklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sezonunun ilk haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Altaş Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Mesut Bakkal, sezona iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sezon öncesi 2 ayrı kamp yaptıklarını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Geçen sezon son 15 haftalık periyotta mücadele ve skor olarak lige damga vurduk. Şimdi aynı ekiple yola devam ediyoruz. Antrenmanda çalıştıklarımızı, toplantılarda konuştuklarımızı sahaya mümkün olduğunca doğru şekilde yansıtmaya çalışacağız. Çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Birbirini iyi tanıyan ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bu bizim için avantaj. Oyuncularım sorumluluklarının bilincinde. Ligin ilk maçını kazanmak istiyoruz. İlk müsabakadan alacağımız puan ya da puanlar moralimizi artıracak. Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var."

Yeni sezonda en büyük destekçilerinin taraftarları olacağını kaydeden Bakkal, kendisine ve takıma olan güveni boşa çıkarmamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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