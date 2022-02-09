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Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından

09.02.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Kazanmak son derece önemli. Bu alışkanlığa devam etmek önemli” - Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: - "Her zaman söylediğim gibi, bizim için önemli olan lig"

DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, tur atlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Avcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç eksiği bulunan oyuncularının performansını bugün Denizlispor karşısında görmek istediklerini dile getirdi.

Oyuncularının sahada dalgalı bir performans sergilediğini anlatan Avcı, "Trabzonspor'un yer aldığı her platformda kazanması ve kazanma alışkanlığını devam ettirmesi gerekiyor. Bu kupayı defalarca almış, kupa finalleri oynamış bir takımız. Bu sene her iki yarışın da içindeyiz ve sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bugün kazandık. Kazanmak son derece önemli. Bu alışkanlığa devam etmek önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor'a da ligde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Bakkal: "Bizim için önemli olan lig"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, kupada çeyrek finale çıkmayı başaran Trabzonspor'u kutlarken, kendi önceliklerinin lig olduğunu dile getirdi.

Bakkal, maç eksiği bulunan oyuncuları kadroda tercih ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarı yediğimiz bir gol var. Sonra pozisyon vermedik. İkinci bölgede kaptığımız toplarla etkili olmaya çalıştık. İkinci yarı golü de bulduk. Mücadele eden, deneyen, ikinci topları almaya çalışan bir oyuncu grubumuz vardı. Gösterdikleri performanstan çok memnundum. Şimdi yavaş yavaş direnmeye başladık. Direnç göstermeye ve denemeye başladık. Bunu artırarak devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi, bizim için önemli olan lig. Takımın gösterdiği inanç ve direnç bu şekilde devam ettiği sürece, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ben oyuncularımı kutluyorum. Belki maçta mağlubuz ama oyun anlamında çok şey kazandığımızı düşünüyorum."

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