Denizlispor'un 5-1 kabusu

Denizlispor, Alanyaspor’a karşı dün yaşadığı hezimetin ardından ilginç bir istatistiğe imza atarken, Horoz Süper Lig’de bu sezon oynadığı 16 karşılaşmanın 14’ünde kalesinde 11 gol gördü.
Denizlispor ligin 7. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçı ve dün oynadığı Alanyaspor maçlarını 5-1 kaybetti. Horoz adeta 5-1’lik skor kabusunu dün akşam ikinci defa yaşamış oldu.
Yeşil-siyahlı ekip 16 haftalık lig periyodunda rakip filelerini 17 defa havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü. Denizlispor ligde 21 puanla 11. sırada bulunuyor.
(İHA)
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