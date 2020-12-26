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Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile 3'te 3 peşinde

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 26.12.2020 10:21 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 15. hafta mücadelesinde galip gelerek peş peşe üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile 3'te 3 peşinde

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kayıpsız geçen Yukatel Denizlispor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 15. hafta mücadelesinde galip gelerek peş peşe üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Ligde 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan ve sadece 6 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor, 13. hafta öncesinde göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetiminde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi. Yeşil-siyahlı ekip, yarın konuk edeceği MKE Ankaragücü karşısında da 3 puan alarak, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Denizlispor'un 12 puan ve averajla 17. sırada bulunduğu ligde MKE Ankaragücü, 9 puan ve averajla 20. basamakta yer alıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ İLE 41. RANDEVU

MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 40 maça çıkan Denizlispor, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 39 gole imza atan, kalesinde ise 56 gol gören Ege temsilcisi, evindeki 20 maçta sahadan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Denizli'deki müsabakada ise 1-0 mağlup olmuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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