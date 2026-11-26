UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremonide yaşanan bir detay tribünlerin ve ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.

GREENWOOD'UN ÖNÜNDE ÇOCUK YOKTU

Karşılaşma öncesinde futbolcuların sahaya çocuklarla birlikte çıktığı seremoni sırasında, Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun bulunmaması gözlerden kaçmadı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Söz konusu görüntüleri fark eden taraftarlar, Mason Greenwood'un seremonide neden bir çocukla eşleşmediğini sorgularken, İngiliz futbolcunun önünde neden bir çocuğun yer almadığına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.