SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye

Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye

12.08.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’un daveti üzerine Denizlispor yönetim kurulu üyesi oldu.

Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kuruluna yeni takviye gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun onayı ile başkan Uz, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören’e davet gönderdi.

İnceören, başkan Uz ve başkan yardımcıları Fethi Akcan ve Taner Atilla ile bir araya geldi. Burada gerçekleşen görüşme ardından daveti kabul eden İnceören, yeni yönetim kurulu üyesi oldu. Kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla mutlu olduğunu belirten iş adamı İnceören, "Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz'un daveti üzerine Denizlispor kulüp yönetiminde görev almayı kabul ettim. Mehmet Uz başkanımıza ve yönetim kuruluna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Denizlispor için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Başkan Mehmet Uz ise, davet usulü ile yönetime katılan Ali İnceören'e yeni görevinde başarılar diledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor yolcusuSadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor yolcusu
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
Galatasaraylı Sarper Çağlar, Turgutluspor’daGalatasaraylı Sarper Çağlar, Turgutluspor’da
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor yolcusu

Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor yolcusu

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Beşiktaş'tan yeni forvet sürprizi

Beşiktaş'tan yeni forvet sürprizi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.