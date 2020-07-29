Denizlispor yönetimine taze kan

Yukatel Denizlispor yönetimine 6 yeni isim dahil oldu.

Süper Lig’in ege temsilcilerinden Yukatel Denizlispor yönetim kuruluna 6 yeni isim eklendi. Ali Çetin başkanlığındaki yönetime Levent Çaputçu, Ozan Katrancı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Serkan Başbuğ, Yavuz Cinkaya ve Osman Uğurlu davet yoluyla dahil oldu. bu kapsamda Yukatel Denizlispor yönetim kurulu üye sayısı 18 oldu. Yeni katılımlarla daha da güçlendiklerini belirten kulüp başkanı Ali Çetin, “Denizlispor Kulübü bu kentin tek ortak markası. Bu markayı daha da büyütmek için herkesin elinden geldiğince sorumluluk alması gerekiyor. Bazıları daha önce de bu kulübe hizmet vermiş yeni arkadaşlarımızla kulübümüze daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

