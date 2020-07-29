YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor yönetimine 6 yeni isim dahil oldu.Süper Lig’in ege temsilcilerinden Yukatel Denizlispor yönetim kuruluna 6 yeni isim eklendi.

Yukatel Denizlispor yönetimine 6 yeni isim dahil oldu.
Süper Lig’in ege temsilcilerinden Yukatel Denizlispor yönetim kuruluna 6 yeni isim eklendi. Ali Çetin başkanlığındaki yönetime Levent Çaputçu, Ozan Katrancı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Serkan Başbuğ, Yavuz Cinkaya ve Osman Uğurlu davet yoluyla dahil oldu. bu kapsamda Yukatel Denizlispor yönetim kurulu üye sayısı 18 oldu. Yeni katılımlarla daha da güçlendiklerini belirten kulüp başkanı Ali Çetin, “Denizlispor Kulübü bu kentin tek ortak markası. Bu markayı daha da büyütmek için herkesin elinden geldiğince sorumluluk alması gerekiyor. Bazıları daha önce de bu kulübe hizmet vermiş yeni arkadaşlarımızla kulübümüze daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Denizli Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:05
Akşam
20:23
Yatsı
21:53

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.