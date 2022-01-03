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Denizlispor'da 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

03.01.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor'da 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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