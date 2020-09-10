Denizlispor'da başkan Ali Çetin güven tazeledi

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Ali Çetin, tekrar başkanlığa seçildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen ve 746 üyeden 391'inin katıldığı genel kurulun divan başkanlığını Erdal Otçu yaptı.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylandığı genel kurulda, yönetim kurulunun 1 başkan ve 14 üyeden oluşması kabul edildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin, yaptığı konuşmada, yeni yönetim kadrosuyla daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren çalışarak takımı Süper Lig'e taşıdıklarını hatırlatan Çetin, "Takıma 10 yıl önceki heyecanı tekrar yaşattığımız için gururluyuz. Geçmiş dönemde bizle yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarda yorulma olduğu için bu sezon bizden müsaade istediler. Ondan dolayı yeni yol arkadaşlarımızla beraber bu sezonu ve sonrasında devam etmek için kongre olması gerekiyordu." dedi.

Çetin, hem gelir hem de sağlık açısından zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek şöyle devam etti: