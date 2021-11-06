Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar dönemi sona erdi

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada Serhat Gülpınar ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Teknik direktörlük koltuğuna 17 Ağustos'ta oturan Gülpınar yönetimindeki Denizlispor, çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Gülpınar yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 5 kez de mağlup oldu.



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