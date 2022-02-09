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Denizlispor'dan "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü"ne destek

09.02.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor'dan "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü"ne destek

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası maçına "Sigarayı bırak, değişimi başlat. Çünkü daha iyi bir hayat var." yazılı pankartla çıktı.

Yeşil-siyahlı ekip, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla hayata geçirilen, "Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat" kampanyasına destek verdi.

Denizlisporlu oyuncular, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanan son 16 turu karşılaşması öncesi sahada, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'ne destek amaçlı, "Sigarayı bırak, değişimi başlat. Çünkü daha iyi bir hayat var." yazılı döviz açtı.

Bu sırada taraftarlar, oyuncuları alkışlayarak destekledi.

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