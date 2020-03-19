SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 19.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor Sportif direktör Özsaraç, "Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor" dedi.

Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Yukatel Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, "Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor" dedi.

Özsaraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizlisporlu futbolcuların, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelendiğini söyledi.

Yeşil-siyahlı oyuncuların gerekirse deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı almayı bile düşündüğünü anlatan Özsaraç, "Tesislerde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptırıyoruz ama oyuncular genel olarak çekiniyor. Bu salgın oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiledi. Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor. Deplasman maçına gitmek istemiyorlar" diye konuştu.

Futbolcuların idman yapmak istemediğine işaret eden Özsaraç, şikayetlerini kendilerine bildirdiklerini ancak onları ikna etmekte zorluk yaşadıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Uygun’dan koronavirüs açıklamasıUygun’dan koronavirüs açıklaması
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak özsaraç Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizlispor

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

'Hepimiz karantina altındayız'

'Hepimiz karantina altındayız'

Yanal F.Bahçe'den ayrılmamış! İşte o tarih

Yanal F.Bahçe'den ayrılmamış! İşte o tarih

Flaş! Falcao veda ediyor

Flaş! Falcao veda ediyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum'

'Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti

Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
o zaman alacakları paralarda ertelensin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Denizlispor ligin ertelenmesini istiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık

Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık

Denizlispor'da Rodallega liglerin ertelenmesini istiyor!

Rodallega'dan koronavirüs isyanı!

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun’dan koronavirüs açıklaması

Uygun’dan koronavirüs açıklaması

Denizlispor'da Recep Niyaz 1 ay yok

Denizli'de Recep Niyaz şoku

Bülent Uygun: Baştan teslim olmayacağız

Bülent Uygun iddialı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.