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Denizlispor'un olağan genel kurulu 4 Haziran'a ertelendi

20.05.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor'un olağan genel kurulu 4 Haziran'a ertelendi

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün 31 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulu 4 Haziran'da yapılmak üzere ertelendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde ilk oturumu 31 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci oturumu 8 Haziran'da yapılması planlanan kongrenin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında 4 Haziran saat 17.00'da, çoğunluğun olmaması durumunda ise 16 Haziran'da aynı saatte gerçekleştirileceği kaydedildi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.

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