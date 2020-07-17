YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı

Denizli’ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu.TÜİK, 2019 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı.

Denizli’ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu.
TÜİK, 2019 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. Yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu. Denizli’den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 9,0 azalarak 2 bin 406 kişi oldu.
Yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin bin 114’ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu söylenirken, 5 bin 2’sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Denizli’den yurt dışına göç edenlerin ise 916’sının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 490’ınının yabancı uyruklu olduğu belirtildi.
Öte yandan Denizli yurt dışından en fazla göç alan 18. il olurken, yurt dışına en fazla göç veren 21. il oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBir de annesini görün!Bir de annesini görün!
Depremde paniğe kapılıp 7. kattan atladı! Depremde paniğe kapılıp 7. kattan atladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kuşadası’nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Kuşadası’nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum"

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum"

Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Denizli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:31
Yatsı
22:06

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Pamukkale’de Cinayet

Pamukkale’de Cinayet

Denizli’de Meryem Ana Tablosu Ele Geçirildi

Denizli’de Meryem Ana Tablosu Ele Geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.