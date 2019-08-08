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Dennis Praet, Leicester City'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2019 23:16 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya'nın Sampdoria takımından Belçikalı orta saha oyuncusu Dennis Praet'yi transfer etti.

Dennis Praet, Leicester City'de

Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki futbolcu Praet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basını, Leicester City'nin bu transfer için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini ileri sürdü.

Kariyerine ülkesinin Anderlecht ekibinde başlayan ve 2016'dan beri Sampdoria'da top koşturan Praet, geçen sezon takımıyla 37 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Dennis Praet leicester city

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