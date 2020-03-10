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Denver Nuggets 109-95 Milwaukee Bucks

NBA HABERLERİ  | 10.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

NBA'de Denver Nuggets, Milwaukee Bucks'ı 109-95 mağlup etti. Denver'a galibiyeti Jamal Murray ve Paul Millsap getirdi.

Denver Nuggets 109-95 Milwaukee Bucks

Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Nuggets, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ı 109-95 yendi.

Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Khris Middleton, Eric Bledsoe ve Brook Lopez'den yoksun sahaya çıkan Bucks, üst üste üçüncü, toplamda 12. yenilgisini aldı.

Ev sahibi Nuggets'ta Jamal Murray 21 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Paul Millsap da 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

23 sayı atan Kyle Korver ve 16 sayı kaydeden Sterling Brown, Bucks'ı ayakta tutmaya çalıştı. Ersan İlyasova ise 2 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 143-138 (uzatmada)
Utah Jazz-Toronto Raptors: 92-101
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 109-95

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
denver nuggets milwaukee bucks Jamal Murray Paul Millsap

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