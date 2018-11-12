Denver Nuggets 114 - 121 Milwaukee Bucks

Bu sezon 10. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda Brook Lopez 28, Khris Middleton 21, Malcolm Brogdon 20 sayı attı.
Son üçü art arda olmak üzere 4. maçını kaybeden Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Paul Millsap 25, Nikola Jokic 20 sayı üretti.
JAMES HARDEN'DAN 40 SAYI
Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, Indiana Pacers'ı 115-103 yendikleri mücadelede 40 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.
Sezonun 5. galibiyetini elde eden ev sahibi ekip Rockets'ta Chris Paul 26, Clint Capela 18 sayı kaydetti. Victor Oladipo'nun 22, Bojan Bogdanovic'in 20 sayısı, Pacers'ın bu sezon 6. maçını kaybetmesine engel olamadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113
Houston Rockets-Indiana Pacers: 115-103
New York Knicks-Orlando Magic: 89-115
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 114-121
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 100-94
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 107-106
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