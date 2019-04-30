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Denver Nuggets, Portland Trail Blazers karşısında seriye galibiyetle başladı

NBA HABERLERİ  | 30.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

NBA play-off'larında Portland Trail Blazers'ı 121-113 yenen Denver Nuggets, seride 1-0 üstünlük sağladı.

Denver Nuggets, Portland Trail Blazers karşısında seriye galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Portland Trail Blazers'ı 121-113 yenen Denver Nuggets, seride 1-0 öne geçti. NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Nuggets, Batı Konferansı yarı final ilk maçında ağırladığı Blazers'ı 121-113 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

37 sayıyla oynayan Nikola Jokic'in galibiyette önemli pay sahibi olduğu ev sahibi ekipte, Jamal Murray 23, Paul Millsap 19 sayı üretti. Konuk takımda Damian Lillard'ın 39 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Rodney Hood 17, C.J. McCollum 16 sayıyla maçı tamamladı.

76ERS SERİDE DURUMU EŞİTLEDİ

Deplasmanda Toronto Raptors'ı 94-89 yenen Philadelphia 76ers, seride durumu 1-1 yaptı. Jimmy Butler'ın 30 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği 76ers'ta, James Ennis 13, Joel Embiid 12 sayılık katkı sağladı. Raptors'ta ise Kawhi Leonard 35, Pascal Siakam 21, Kyle Lowry 20 sayıyla oynadı.

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