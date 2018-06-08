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Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.06.2018 08:13 | Son Güncelleme

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun istediği Memphis Depay'ı kadrosuna katması durumunda Hakan Çalhanoğlu'nu takımdan göndereceği iddia edildi. Galatasaray patronu Fatih Terim'in de bu transfer gelişmesini yakından takip ettiği belirtildi.

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Gennaro Gattuso'nun İtalya- Hollanda maçında Memphis Depay'ı izlediğini açıklaması ve transferi için yönetime rapor verdiğini duyurması İtalya'da transfer dedikodularını tavan yaptırdı.

Milan'ın Depay'ı alması halinde o bölgede oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun elden çıkarmak zorunda kalacağı belirtilirken Fatih Terim'in Türk yıldızı almak için bir kez daha devreye girebileceği belirtildi.

Hatta İtalya'da bulunan Abdurrahim Albayrak'ın girişimde bulunma ihtimalinin de yüksek olduğu kaydedildi.

Gurbetçi oyuncu geçtiğimiz sezonun başında Bayer Leverkusen'den Milan'ın yolunu tuttu. Milan bu transfer için Alman ekibine 22 milyon Euro ödemişti.

Bu sezon başarılı bir sezon geçiren Hakan, Milan formasını 45 maçta giydi. Hakan bu maçlarda 8 gol 13 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray memphis depay milan

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