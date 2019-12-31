Deportivo Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaştı

La Liga ekiplerinden Deportivo, Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Eski takımına geri dönen Çolak için bu video paylaşıldı;
Desde hoxe volvemos ser un pouco máis turcos ???????? Çolak está de volta para 2020! https://t.co/jCRV56Z7vG Benvido de novo Emre! #Dépor1920 pic.twitter.com/p1nN0a1m4G— RC Deportivo (@RCDeportivo) December 31, 2019
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