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  4. Deportivo Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaştı

Deportivo Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:32 | Son Güncelleme

İspanya 2. Lig ekiplerinden, eski futbolcusu Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Deportivo Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaştı

La Liga ekiplerinden Deportivo, Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Eski takımına geri dönen Çolak için bu video paylaşıldı;


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emre çolak deportivo

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